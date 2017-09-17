Путин в телефонном разговоре поздравил Атамбаева с днем рождения

Теги: Политика путин киргизия

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с днем рождения. Ранее российский лидер отправил ему телеграмму. В России высоко ценят вклад главы Киргизии в укрепление стратегического партнерства двух стран, отмечается в поздравлении.

Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с днем рождения. Текст поздравления опубликовала пресс-служба Кремля.

"Ваша деятельность на посту главы государства, направленная на решение актуальных задач социально-экономического развития Киргизии и укрепление ее международных позиций, снискала Вам заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом", - говорится в телеграмме.

"Владимир Путин позвонил Президенту Киргизской Республики Алмазбеку Атамбаеву и тепло поздравил его с Днём рождения, пожелав успехов в высокой ответственной деятельности и здоровья", - сообщили в Кремле.

14 сентября прошли переговоры президентов России и Киргизии. В Сочи Путин констатировал рост товарооборота и позитивные подвижки практически во всех направлениях сотрудничества двух стран. Атамбаев, в свою очередь, сообщил, что до конца своих президентских полномочий в декабре планирует несколько раз встретиться с президентом России.

Читайте также:

Путин на переговорах с Атамбаевым рассказал о росте торговли с Киргизией

Путин поздравил Медведева с днем рождения