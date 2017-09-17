Поезд сбил двух человек на станции "Нижние Котлы" в Москве
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Столичные следователи начали доследственную проверку после того, как один мужчина погиб, другой пострадал в результате наезда пассажирского поезда на станции "Нижние Котлы" на юге Москвы. По предварительным данным, в субботу вечером двое мужчин пытались взобраться на платформу, однако их сбил поезд "Москва — Волгоград".
Столичные следователи начали доследственную проверку после инцидента на станции "Нижние Котлы" на юге Москвы. Как сообщили РИА Новости в столичном СУ на транспорте СК России, в результате наезда поезда один человек погиб, один пострадал.
По предварительным данным, в субботу вечером двое мужчин пытались взобраться на платформу станции "Нижние Котлы" Павелецкого направления Московской железной дороги перед приближающимся поездом.
Машинист пассажирского поезда сообщением "Москва — Волгоград" заметил мужчин, экстренно затормозил и подал звуковые, а также световые сигналы. Однако расстояние было недостаточным для полной остановки состава, и избежать травмирования не удалось.
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