Путин проинспектирует этап учений "Запад-2017" в Ленобласти
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Владимир Путин проинспектирует действия российских и белорусских военных на учениях "Запад-2017" в понедельник. Президент, как анонсировали в Кремле, посетит полигон "Лужский" в Ленинградской области.
Владимир Путин 18 сентября прибудет в Ленинградскую область и проинспектирует ход учений "Запад-2017".
"Верховный Главнокомандующий проинспектирует действия Вооруженных Сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения "Запад-2017", который пройдет на полигоне "Лужский", - сообщает пресс-служба Кремля.
Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября 2017 года на шести полигонах России и Белоруссии.
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