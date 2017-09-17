Путин проинспектирует этап учений "Запад-2017" в Ленобласти

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Владимир Путин проинспектирует действия российских и белорусских военных на учениях "Запад-2017" в понедельник. Президент, как анонсировали в Кремле, посетит полигон "Лужский" в Ленинградской области.