15:42, 17 сентября 2017

Путин проинспектирует этап учений "Запад-2017" в Ленобласти

Теги:  путин  санкт-петербург  кремль  президент  учения  Армия  военный

Владимир Путин проинспектирует действия российских и белорусских военных на учениях "Запад-2017" в понедельник. Президент, как анонсировали в Кремле, посетит полигон "Лужский" в Ленинградской области.

Владимир Путин 18 сентября прибудет в Ленинградскую область и проинспектирует ход учений "Запад-2017".

"Верховный Главнокомандующий проинспектирует действия Вооруженных Сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения "Запад-2017", который пройдет на полигоне "Лужский", - сообщает пресс-служба Кремля.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября 2017 года на шести полигонах России и Белоруссии.

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