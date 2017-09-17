Трамп прозвал Ким Чен Ына "Рокетмэном"
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Дональд Трамп назвал Ким Чен Ына "Рокетмэном". О новом прозвище северокорейского лидера стало известно из Twitter президента США. Накануне глава КНДР заявил о скором завершении формирования ядерных сил республики.
Президент США Дональд Трамп назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына "Рокетмэном". О новом прозвище главы КНДР стало известно из поста американского лидера в Twitter.
"Вчера я говорил с президентом Южной Кореи. Спросил его, как работает Рокетмэн. Уж слишком долго формируются газопроводы в Северной Корее. Как жаль!" - написал Трамп.
Не все пользователи социальной сети оценили юмор Трампа. Так, один из пользователей ответил президенту: "Может, Северная Корея примет тебя, когда ты улетишь из США за своей свободой".
16 сентября Ким Чен Ын заявил о скором завершении формирования ядерных сил республики. За день до этого КНДР произвела пуск ракеты в сторону Тихого океана.
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