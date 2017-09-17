Трамп прозвал Ким Чен Ына "Рокетмэном"

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Дональд Трамп назвал Ким Чен Ына "Рокетмэном". О новом прозвище северокорейского лидера стало известно из Twitter президента США. Накануне глава КНДР заявил о скором завершении формирования ядерных сил республики.

Президент США Дональд Трамп назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына "Рокетмэном". О новом прозвище главы КНДР стало известно из поста американского лидера в Twitter.

I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2017

"Вчера я говорил с президентом Южной Кореи. Спросил его, как работает Рокетмэн. Уж слишком долго формируются газопроводы в Северной Корее. Как жаль!" - написал Трамп.

Не все пользователи социальной сети оценили юмор Трампа. Так, один из пользователей ответил президенту: "Может, Северная Корея примет тебя, когда ты улетишь из США за своей свободой".

Maybe NK will take you in when you flee America for your freedom! pic.twitter.com/ywh6gofS3s — Ed Krassenstein (@EdKrassen) September 17, 2017

16 сентября Ким Чен Ын заявил о скором завершении формирования ядерных сил республики. За день до этого КНДР произвела пуск ракеты в сторону Тихого океана.

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