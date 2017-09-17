Матвиенко раскритиковала идею Госдепа о миротворцах в Донбассе

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не нашла логики в размещении миротворцев на границе России и Украины. Ранее такое предложение поступило от США. Она также напомнила, что, когда президент России говорил о вводе "голубых касок" в Донбасс, то речь шла о необходимости миротворцев для обеспечения безопасности ОБСЕ.

В идее Вашингтона отправить миротворцев на границу России и Украины нет никакой логики. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Она напомнила, что, когда президент России говорил о вводе "голубых касок" в Донбасс, то речь шла о том, что "миротворцы нужны, чтобы обеспечить безопасность ОБСЕ, потому что у ОБСЕ нет возможности вооруженной охраны тех сотрудников, которые участвуют в этой миссии".

"И смысл был в том, что ввести миротворцев на линию соприкосновения только после отвода тяжелых и иных вооружений, чтобы прекратить вооруженное противостояние", - сказала Матвиенко.

На том, что миротворческие силы в зоне вооруженного конфликта в Донбассе должны быть размещены, в том числе, и на российско-украинской границе, настаивает Госдепартамент США.

5 сентября резолюцию о миротворцах по распоряжению президента России в Совет Безопасности ООН внесла Москва. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.

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