Москвичей предупредили о ливне с грозой и сильном ветре

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Гроза, дождь и сильный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

В Москве в воскресенье "в связи с прохождением фронтальной зоны" ожидаются гроза, дождь и сильный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Водителей призвали быть аккуратными и внимательными на дорогах. "Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - рекомендовали в МЧС.

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