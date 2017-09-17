Минздрав работает над "механизмом" для родителей за отказ от вакцинации детей

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о невозможности сценария, при котором родители будут обязаны делать прививки детям. Несмотря на это, сообщила глава Минздрава, в настоящий момент власти работают над "механизмом", который может повлиять на ситуацию.

Минздрав и Фонд социального страхования работают над проектом "механизма" для родителей, которые отказываются прививать своих детей. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По ее словам, необходимо, чтобы "какие-то механизмы, в том числе и материальные, включались". В качестве примера она рассказала об идее изменения условий страхования непривитых россиян.

"Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным", - сказала она в эфире НТВ.

Кроме того, Скворцова сообщила, что в настоящее время Минздрав разрабатывает законопроект, который не позволит искажать сведения о лечении. Речь идет о ВИЧ-диссидентстве и отказе от прививок против кори.

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