Саакашвили озвучил требования к властям Украины
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Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о намерении предъявить на митинге в Киеве, который запланирован на 17 октября, требования по реформе власти. В их числе создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал митинг в Киеве, в ходе которого он и его сторонники планируют озвучить требования к украинским властям. Об этом он написал в Facebook.
По словам Саакашвили, активисты планируют собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили прорвался на территорию Украины 10 сентября. В результате инцидента ранения получили более десяти пограничников. Возбуждено уголовное дело.
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