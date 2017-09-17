Собянин поздравил с днем рождения режиссера Владимира Меньшова

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17 сентября свой 78-й день рождения отмечает народный артист России Владимир Меньшов. К поздравлениям присоединился мэр Москвы Сергей Собянин. В телеграмме режиссеру он написал, что произведения Меньшова украшают российское и мировое искусство.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Владимира Меньшова. Текст поздравления размещен на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Вы принадлежите к плеяде выдающихся мастеров, чьи произведения украшают российское и мировое искусство. Созданные вами художественные фильмы являются особо любимой классикой отечественного кино, а их замечательные герои стали поистине народными. Ваш многогранный талант в полной мере проявляется при воспитании нового поколения актеров и режиссеров. Как настоящий художник и педагог, вы уделяете большое внимание нравственной проблематике в искусстве", — отмечается в телеграмме Собянина.

Владимир Меньшов — советский и российский актер театра, кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер. Заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картину "Москва слезам не верит".

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