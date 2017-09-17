Тиллерсон рассказал о единственном варианте по КНДР при провале дипломатии

Теги: Политика ядерная программа международные отношения кндр госдеп тиллерсон

Военный вариант решения ситуации вокруг ядерной программы КНДР останется единственным, если дипломатические усилия потерпят неудачу, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Вашингтон реализует "политику мирного давления", которая должна "привести Пхеньян за стол переговоров", подчеркнул он.

Военный вариант решения кризиса на Корейском полуострове останется единственным, если дипломатические усилия потерпят неудачу, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Ранее Совет Безопасности ООН наложил жесткие санкции, которые были разработаны с целью вернуть Северную Корею к переговорам, конструктивному и продуктивному диалогу, напомнил Тиллерсон.

"Если наши дипломатические усилия потерпят неудачу, военный вариант остается единственным", - подчеркнул он в эфире CBS.

КНДР за последние несколько месяцев неоднократно проводила запуски баллистических ракет, а также испытала ядерное оружие. 11 сентября СБ ООН одобрил ужесточение санкций в отношении Северной Кореи.

Читайте также:

Трамп прозвал Ким Чен Ына "Рокетмэном"

Ким Чен Ын заявил о скором создании ядерных сил КНДР

Совбез ООН осудил очередной ракетный запуск КНДР

Тиллерсон выступил с антироссийским заявлением. Видео

Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии и Донбассе