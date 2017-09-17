18:50, 17 сентября 2017

Спасатели вытащили упавшего в Москву-реку мужчину

Теги:  мчс  Происшествие  москва

Мужчина, упавший в Москву-реку в районе Бережковской набережной, спасен. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. С помощью веревки мужчину вытащили из реки, обогрели и передали медикам для осмотра.

Мужчину, упавшего в Москву-реку напротив дома №30 по Бережковской набережной, спасли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

Сообщение о человеке в реке поступило в дежурную службу от очевидцев. На вызов выехали пожарно-спасательные подразделения. С помощью веревки мужчину вытащили из реки, обогрели и передали медикам для осмотра.

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