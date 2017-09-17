Умерла актриса Валентина Строганова
Заслуженная артистка России Валентина Строганова скончалась на 88-м году жизни. Прощание с актрисой состоится в понедельник в Саратовском академическом театре юного зрителя имени Киселева.
Заслуженная артистка России Валентина Строганова скончалась на 88-м году жизни, передает РИА Новости.
Прощание с актрисой состоится в понедельник в Саратовском академическом театре юного зрителя имени Киселева. Коллектив театра выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Валентины Александровны.
Строганова была принята в труппу Саратовского театра юного зрителя в 1950 году после окончания актерской студии при старейшем российском театре им. Ф. Г. Волкова в Ярославле. За шесть десятилетий на сцене ТЮЗа Киселева она сыграла более ста ролей.
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