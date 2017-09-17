Порошенко увеличил расходы на оборону почти на $1 млрд

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Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности относительно предложений в бюджет страны по вопросам обороны и безопасности на 2018 год. Указ предусматривает финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины в объеме не менее 165,37 миллиарда гривен.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об увеличении военного бюджета на следующий год до 165,37 миллиарда гривен (около 6,4 миллиарда долларов) против 138 миллиардов гривен (5,3 миллиарда долларов) в 2017 году, передает ТАСС.

СНБО поручил правительству предусмотреть в законе о бюджете на следующий год военные расходы Украины в объеме не менее пяти процентов от ВВП.

Приоритетным направлением бюджетного финансирования определено создание новых видов вооружения и военной техники, в частности, производство современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, боеприпасов и высокоточных средств поражения.

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