Тропический шторм "Мария" в Атлантике стал ураганом

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Сформировавшийся в Атлантическом океане тропический шторм "Мария" усилился до урагана. В настоящее время он движется к Малым Антильским островам со скоростью около 24 километров в час. При этом максимальная скорость ветра в эпицентре стихии составляет 120 километров в час.

Тропический шторм "Мария" в Атлантическом океане усилился до урагана и приближается к Малым Антильским островам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр предупреждения ураганов США.

По данным метеорологов, в настоящее время ураган находится в 225 километрах к северо-востоку от Барбадоса и движется в северо-западном направлении со скоростью около 24 километров в час. При этом максимальная скорость ветра в эпицентре стихии составляет 120 километров в час.

Ранее сообщалось, что ураган "Ирма" прошел по материковой части американского штата Флорида. На побережье обрушились гигантские штормовые волны высотой до 4,5 метра. Ураган вызвал проливные дожди. Жертвами "Ирмы" в США и на Карибских островах стали десятки человек.

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