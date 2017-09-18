Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию и Украину на встрече в Нью-Йорке

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Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон вновь заявили о приверженности устранению конфликтных ситуаций при проведении военных операций в Сирии. Об этом стало известно минувшей ночью после встречи руководителей внешнеполитических ведомств двух стран, которая проходила в постпредстве России при ООН.

В Нью-Йорке завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, передает "Интерфакс". Главы внешнеполитических стран в течение 45 минут обсуждали взаимодействие по сирийскому кризису и ситуацию на Украине, в частности, ход реализации минских соглашений.

Встреча носила неформальный характер и проходила по инициативе американской стороны. "Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации минских договоренностей", - прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее официальное заявление о встрече Тиллерсона и Лаврова в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН выпустил Госдеп. Как заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, на встрече они "вновь подтвердили приверженность к урегулированию военной ситуации в Сирии, сокращению насилия и созданию условий для реализации Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254".

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