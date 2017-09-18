Около 12 тыс. россиян летом не смогли выехать за границу из-за долгов

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В ФССП сообщили, что около 12 тысяч россиян этим летом не смогли выехать за рубеж из-за долгов. По данным ведомства, в период с января по сентябрь ограничения на выезд должников за границу позволили взыскать с них 41,1 миллиарда рублей.

Этим летом почти 12 тысяч россиян не смогли выехать за границу из-за долгов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

"На 1 сентября этого года в России было выдано 1,6 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд за рубеж, при этом вылететь на летний отдых в период с июня по август не смог 11 921 должник", - говорится в сообщении.

По данным ФССП, в период с января по сентябрь ограничения на выезд должников за рубеж позволили взыскать с них 41,1 миллиарда рублей. В ведомстве уверены, что практика запрета выезда за границу нашей страны за долги является обоснованной и эффективной.

В настоящее время невыездными могут стать граждане, которые имеют долги на сумму более 10 тысяч рублей. В частности, речь идет о задолженностях по алиментам, штрафам, коммунальным платежам и кредитам. С октября порог для невыезда повысится с 10 до 30 тысяч рублей.

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