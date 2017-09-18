Сирийские военные лишили ИГ снабжения в Дейр-эз-Зоре

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В Сирии правительственные войска, продолжая бои против террористов в Дейр-эз-Зоре, заняли район Джафра и перерезали основной путь снабжения боевиков. Российская авиация, поддерживая наступление сирийской армии, наносит по террористам точечные удары. О границах действий наших ВКС были заранее проинформированы американские военные. Об этом заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Еще одна победа сирийской армии под воздушным прикрытием наших ВКС — на этот раз на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Перекрыт главный канал снабжения боевиков оружием и продовольствием. Еще недавно эти земли контролировала запрещенная во многих странах мира группировка ИГ. Теперь отряды боевиков оттеснили на север провинции, передает "ТВ Центр". Местные встречают своих освободителей, надеясь, что после трехлетней осады, в некогда процветающий Дейр-эз-Зор вновь придет мирная жизнь. Правда, рады этому не все. В адрес России вновь звучат обвинения из Пентагона, мол стреляли не туда.

"Примерно в 00:30 по Гринвичу российские силы нанесли удар восточнее реки Евфрат в Сирии вблизи Дейр эз-Зора, в результате чего получили ранения бойцы из числа партнёров коалиции", - говорится в заявлении Пентагона.

Как пояснили американцы, речь идет о 6 бойцах арабско-курдских отрядов "Сирийских демократических сил". Подтвердили эту информацию и курдские СМИ, заверив, что это не российские, а сирийские самолеты нанесли удар. Впрочем, американцев это не смутило. Никакими доказательствами по уже привычному для коалиции сценарию заявление не подкрепили. Ситуацию целый час по телефону обсуждали главы штабов России и США, а наше Минобороны сразу же расставило все точки над i.

"Во избежание ненужной эскалации командование российской группировки войск в Сирии по существующему каналу связи заблаговременно довело американским партнёрам границы проведения военной операции в Дейр-эз-Зоре. Сирийские войска при поддержке ВКС России уже больше недели ведут бои по уничтожению последнего плацдарма террористической группировки "Исламское государство" в районе Дейр-эз-Зора. В рамках данной операции уничтожается живая сила, бронетехника и объекты террористов как на западном, так и на восточном берегу Евфрата. При этом российские ВКС наносят точечные удары только по разведанным и подтверждённым по нескольким каналам целям в подконтрольных ИГ районах", - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Наша разведка, кстати, не располагает какими-либо сведениями о столкновении боевиков ИГ с бойцами арабско-курдских отрядов. Поэтому каким образом якобы враждующие силы оказались бок о бок, посоветовали спросить у международной коалиции. Голословные обвинения из Вашингтона в адрес Москвы звучат уже не в первый раз. Чего только стоит сентябрьская история прошлого года с обстрелом гуманитарного конвоя близ Алеппо. Якобы во всем виноваты коварные русские. Нарушили режим прекращения огня. Вашингтон даже обещал пересмотреть перспективы сотрудничества с Россией, как в воду глядел. Потом, правда, с трибун ООН независимые эксперты признали Москва ни при чем. Обстановка действительно накаляется и дело даже не в военном, а в политическом влиянии.

А тут еще и Ирак заявляет, что на сирийской границе уничтожены 300 боевиков ИГ. Не осталась в стороне и Турция. 80 единиц бронетехники передислоцированы на северо-запад страны. До Сирии рукой подать. И обе страны, что уже понятно всем, не будут действовать в интересах возглавляемой США коалиции.

Матвей Шестаков, Георгия Могунов. "ТВ Центр".