СМИ: правительство поднимет акцизы на топливо в 2018 году

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Решение дополнительно поднять акцизы на топливо принято на бюджетных совещаниях в правительстве, узнала газета "Ведомости". Произойти повышение должно в два этапа: по 50 копеек за один литр с 1 января и с 1 июля. Об этом изданию рассказали несколько федеральных чиновников.

В правительстве приняли решение дополнительно поднять акцизные сборы на топливо. Как сообщили источники газеты "Ведомости", это обсуждалось на бюджетных совещаниях в кабмине. Повышение должно пройти в два этапа: с 1 января и с 1 июля. Оба раза цена повысится на 50 копеек за литр.

Как отмечает издание, Налоговый кодекс предусматривает индексацию акцизов на инфляцию в 4%, то есть не более 30 копеек для бензина и не более 23 копеек для дизельного топлива.

Как рассказали изданию федеральные чиновники, повышение принесет в бюджет до 60 миллиардов рублей. По их словам, решение об увеличении акцизов вряд ли изменится, но может быть отложено перед президентскими выборами.

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