В Японии 35 человек пострадали из-за тайфуна "Талим"

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Дальний Восток готовится к приходу тайфуна "Талим". Оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Тайфун уже обрушился на Японию.

Тайфун "Талим" обрушился на Японию. По последний данным, жертвой стихии стал один человек, еще 35 пострадали, сообщает "ТВ Центр".

В эпицентре стихии оказались острова Кюсю и Сикоку. Там отмечается сход оползней. Десятки домов подтоплены. За сутки в этом регионе выпало до 500 миллиметров осадков. Частично нарушено транспортное сообщение.

Отменены около трехсот авиарейсов на внутренних линиях, приостановлено движение паромов. Сейчас "Талим" движется в сторону Хоккайдо. Жители поселков на восточном побережье готовятся к возможной эвакуации.

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