Украина и США отказались работать по плану России о миротворцах в Донбассе

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США и Украина не поддержали российский проект резолюции по миссии ООН в Донбассе. Россия настаивает на том, что миротворцы должны охранять СММ ОБСЕ и размещаться на границе только между Украиной и Донбассом. Украина настаивает на вводе миссии на границу с Россией.

Украина и США не будут работать по тексту российского проекта резолюции о размещении миротворческой миссии ООН в Донбассе, передает ТАСС заявление постпреда России при ООН Василия Небензи.

Он отметил, что страны готовят "существенные замечания" по тексту, а Украина может представить собственный проект. При этом Россия продолжит работу над своим документом.

"Мы его под сукно не положили, мы будем его далее продвигать, когда для этого наступят подходящие условия", - подчеркнул Небензя.

Согласно российской позиции, миротворцы должны охранять сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и размещаться только на линии разграничения Украины и самопровозглашенных республик. Кроме того, Киев обязан вести переговоры напрямую с ЛНР и ДНР.

11 сентября президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель отметил, что Россия допускает присутствие миротворцев не только на линии соприкосновения, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводят свои инспекции.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что вести переговоры напрямую с Донбассом не будет, а миротворческая миссия должна размещаться на границе с Россией. США придерживаются украинской точки зрения.

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