Президент Венесуэлы видит Сталина в отражении зеркала

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что между ним и Иосифом Сталиным есть сходство. При этом он уверен, что критикующие его мировые лидеры используют в своих странах более жесткие методы, чем он.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что он внешне похож на Иосифа Сталина, передает ТАСС.

"Посмотрите на мой профиль. Иногда я смотрю на себя в зеркало и кажусь себе похожим на Сталина", - сказал он в эфире программы "Воскресенья с Мадуро". При этом президент подчеркнул, что критикующие его мировые лидеры используют в своих странах более жесткие методы, чем он.

В Венесуэле продолжается экономический и политический кризис, вызванный недовольством политикой Мадуро. В стране с начала апреля идут массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание (УС), которое займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв УС должен быть осуществлен через референдум.

В середине июля политические оппоненты Мадуро организовали "народный референдум", на котором предложили гражданам выразить свое мнение о созыве УС. По данным венесуэльской оппозиции, в проведенном ею плебисците приняли участие более 7,6 миллиона человек, из которых 98% высказались против созыва УС. Правительство не признало итоги голосования.

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