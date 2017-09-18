Раздельный сбор мусора в Москве введут не раньше 2021 года

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Столичные власти сообщили, что раздельный сбор мусора в городе введут не раньше 2021 года. В настоящее время в Москве уже появились компании, которые заинтересованы во вторичном сырье и научились перерабатывать отходы.

Руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский заявил, что раздельный сбор мусора в городе введут не раньше 2021 года. Об этом сообщает газета "Известия".

"По оптимистическим прогнозам это произойдет в 2021–2022 годах. После того как в 2019 году полностью вступит в силу закон "Об отходах производства и потребления". Я думаю, что у бизнеса появится стимул вкладывать в эту отрасль", - отметил Кульбачевский.

По его словам, в столице уже появились компании, которые заинтересованы во вторичном сырье и научились перерабатывать отходы. Кульбачевский также подчеркнул, что в настоящее время около 30% москвичей уже готовы к раздельному сбору мусора.

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