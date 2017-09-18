Сирийские военные успешно разминируют районы освобождённого Акербата

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Скоро в сирийский Акербат вернутся жители, а пока три тысячи человек размещены в лагере беженцев. Город несколько лет находился в руках террористов, и в начале сентября был освобожден правительственными войсками при поддержке российских ВКС. Отступая, боевики оставили ловушки на улицах и в домах. Сейчас полным ходом идут работы по разминированию.

Гаражи на окраине Акербата террористы запрещенной в России группировки "Исламское государство" превратили в завод по производству и ремонту бронетехники. Например, танк Т-55. Скорее всего, он был украден со склада правительственных войск еще в начале войны. Судя по состоянию, неоднократно бывал в бою. Сюда его пригнали, чтобы подготовить к предстоящей битве, отмечает "ТВ Центр".

По бокам террористы приваривают металлическую сетку. В башню закладываются мешки с песком. Танк становится более живучим, и выдерживает попадание бронебойного снаряда. Однако танк становится менее поворотливым, поэтому большой пользы такой тюнинг не приносит. Чтобы вывести его из строя, достаточно одного меткого попадания в основание башни. Если пушка не подлежит ремонту, то террористы превращали бронетехнику в машины для смертников. После взрыва "шахид-танка", живых не остается в радиусе трехсот метров. Когда велась подготовка к освобождению Акербата, первым делом, российские ВКС уничтожили этот завод.

Город был подготовлен к круговой обороне. На всех направлениях работала артиллерия. А перегруппировка и доставка боеприпасов происходила под землей по многокилометровой системе тоннелей. Сирийской армии удалось найти слабые места, разбить группировку террористов на несколько частей и уничтожить их. С воздуха наступление правительственных сил поддерживали российские штурмовики.

Боевики заминировали весь город. Саперы пока обезопасили только несколько дорог, ведущих в центр города к зданию шариатского суда. По словам бежавших из города жителей, здесь каждый день публично казнили людей.

На полное разминирование города потребуется несколько недель. Еще столько же времени понадобится, чтобы восстановить водоснабжение и электричество. Только после этого в город начнут возвращаться люди. По данным сирийских военных, около 3 тысяч жителей Акербата сейчас находятся в лагерях беженце.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков. "ТВ Центр", Акербат, Сирия.