Двух пенсионерок зарезали в Новогиреево
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В московской квартире жилого дома на улице Перовская тела двух 56-летних женщин нашли с ножевыми ранениями груди. Следователи начали проверку, выясняются все обстоятельства смерти пенсионерок.
В квартире жилого дома на востоке столицы обнаружили тела двух пожилых женщин с ножевыми ранениями, об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел вечером 17 сентября в Новогиреево, на улице Перовская. Жильцы позвонили в полицию и сообщили о телах двух 56-летних женщин, на которых были обнаружены колото-резаные ранения груди.
По данному факту проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства смерти пенсионерок.
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