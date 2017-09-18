Двух пенсионерок зарезали в Новогиреево

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В московской квартире жилого дома на улице Перовская тела двух 56-летних женщин нашли с ножевыми ранениями груди. Следователи начали проверку, выясняются все обстоятельства смерти пенсионерок.

В квартире жилого дома на востоке столицы обнаружили тела двух пожилых женщин с ножевыми ранениями, об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 17 сентября в Новогиреево, на улице Перовская. Жильцы позвонили в полицию и сообщили о телах двух 56-летних женщин, на которых были обнаружены колото-резаные ранения груди.

По данному факту проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства смерти пенсионерок.

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