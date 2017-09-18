Депутаты предложили штрафовать авиакомпании за овербукинг

Теги: госдума штрафы самолет Законопроект авиакомпания

В Госдуме предложили штрафовать авиакомпании в десятикратном размере от стоимости билета пассажира, который не смог вылететь из-за того, что ему не хватило места в самолете. Многие авиакомпании используют овербукинг, чтобы заработать побольше денег, поскольку некоторый процент людей либо опаздывает на рейс, либо отказывается лететь.

Депутаты "Справедливой России" предложили штрафовать авиакомпании на десятикратную стоимость билета за овербукинг, передает Газета.Ru.

Овербукингом или перебронированием называется продажа большего числа билетов на борт, чем мест в самолете. Многие авиакомпании используют его, чтобы заработать побольше денег, поскольку 7-10% пассажиров обычно опаздывают на рейс или отказываются лететь. Если все пассажиры на месте, то тем, кто приехал позже остальных, предлагают лететь следующим рейсом, что часто ломает все планы.

Согласно законопроекту, пассажир, который не смог вовремя вылететь из-за овербукинга, сможет получить денежную компенсацию в размере десятикратной стоимости билета. Документ поступит в Госдуму на этой неделе.

Читайте также:

Авиакомпания "Трансаэро" официально признана банкротом

Второй российский лоукостер начал продажу билетов

"Победа" снизит стоимость билетов и разрешит бесплатно летать с рюкзаками