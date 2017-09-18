Более 10 тысяч лифтов заменили в жилых домах Москвы

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Свыше 10 тысяч новых лифтов установили в столичных многоэтажках с 2015 года. Новые машины оснащены современными лебедками. Все цифры на кнопках вызова продублированы шрифтом Брайля. Кроме того, у новых лифтов появилась световая индикация местонахождения и направления движения.

В столичных многоэтажных домах установили более 10 тысяч новых лифтов по программе капремонта с 2015 года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Мы устанавливаем в домах современные лифты, которые по комфорту и энергоэффективности в разы превосходят оборудование, которое было прежде. Лифты соответствуют современным стандартам безопасности. Их поставляют крупнейшие отечественные производители", - отметил первый заместитель гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы Дмитрий Лифшиц.

Новые лифты оснащены лебедками, которые обеспечивают плавность движения кабины и точность остановки на этажах. Все цифры на кнопках вызова продублированы шрифтом Брайля. Кроме того, у новых машин появилась световая индикация местонахождения и направления движения, а также функция оповещения о прибытии.

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