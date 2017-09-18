В Сент-Луисе задержали 80 человек после протестов

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Полиция задержала более 80 человек в связи с протестами в Сент-Луисе. Акции вызвало решение суда оправдать бывшего полицейского, который в 2011 году застрелил темнокожего.

В американском Сент-Луисе более 80 человек задержаны во время массовой акции протеста. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сотни людей уже третий день выходят на улицы города после того, как суд вынес оправдательный приговор бывшему полицейскому, застрелившему в 2011 году темнокожего. У здания местных стражей порядка митингующие в знак протеста легли на дорогу, изображая убитых. Затем маршем прошли через университетский городок. Вскоре мирная демонстрация переросла в беспорядки.

По данным правоохранителей, участники акции начали бить витрины и стекла автомобилей. Полицейских, пытавшихся разогнать толпу, закидывали камнями. В результате несколько стражей порядка пострадали. На место происшествия направлен спецназ.