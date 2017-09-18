Три человека погибли в результате ДТП на Кубани

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Три человека погибли и еще пятеро госпитализированы в результате столкновения шести автомобилей на федеральной трассе "Дон" в Краснодарском крае. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства происшествия.

В результате столкновения шести автомобилей в Краснодарском крае погибли три человека. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

"В 3:00 на трассе М4 "Дон" в районе села Степное произошло столкновение шести автомобилей. В результате ДТП погибли три человека - двое мужчин и одна женщина", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что еще пятерых человек доставили в больницы с различными травмами. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства аварии.

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