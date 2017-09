"Смайлику" стукнуло 35 лет

Теги: праздник интернет компьютер смартфон От редакции текст

Ровно 35 лет назад американский профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа - двоеточие, дефис и закрывающую скобку для того, чтобы обозначить "улыбающееся лицо" в тексте, который набирается на компьютере.

В истории сохранилось первое письмо профессора для электронной доски объявлений с использованием смайлика: "19-Sep-82 11:44 Scott E Fahlman :-) From: Scott E Fahlman I propose that the following character sequence for joke markers: :-) Read it sideways. Actually, it is probably more economical to mark things that are NOT jokes, given current trends. For this, use :-(".

В переводе с английского это означает: "Предлагаю использовать вот такую последовательность символов для обозначения шутливых сообщений: :-) Читайте это сбоку. На самом деле, учитывая нынешние события, более уместно выделять сообщения, которые не являются шутками. Для этого используйте :-(".

Историческое сообщение Фалмана было найдено лишь в 2002 году. Оно находилось в сохранившихся архивах доски объявлений. В поисках электронного письма принимали участие несколько энтузиастов, которые хотели узнать дату рождения смайлика. А перед этим велась длительная дискуссия по поводу того, какие символы нужно использовать для обозначения юмористического характера сообщения.

Новинку назвали "смайликом", так как smile в переводе с английского означает "улыбка". С 80-х годов прошлого века электронные символы заметно эволюционировали. Если раньше смайлик можно было поставить только с помощью клавиатурных знаков, то теперь в различных мессенджерах и социальных сетях полно красочных анимированных картинок.

В наше время редкий диалог обходится без электронных "улыбашек" или стикеров с котиками и собачками. С их помощью можно передать эмоции и настроение, а также показать реакцию на какую-то новость или событие. Кроме того, они оживляют переписку и дарят позитивные эмоции.