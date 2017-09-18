СМИ: к предвыборной кампании Путина готовят новый пакет реформ

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В Кремле готовят пакет реформ для предвыборной кампании президента России Владимира Путина, с которым он пойдет на четвертый срок. Новые реформы затронут сферы государственной службы, здравоохранения и образования, борьбу с коррупцией.

К предвыборной кампании российского лидера Владимира Путина готовится пакет реформ, с которым он пойдет на четвертый президентский срок, об этом пишет Газета.ru со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

В новую предвыборную программу войдут вопросы здравоохранения, образования, борьбы с коррупцией, реформы государственной службы, а также темы укрепления позиций России в мире и новые возможности страны.

Работу над экономическими реформами курирует помощник президента Андрей Белоусов, свои предложения выдвигают экс-министр финансов Алексей Кудрин и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Разработкой реформ в сфере судебной системы занимаются в Верховном суде и в "Центре стратегических инициатив". В администрации президента разрабатывают поправки, касающиеся госслужбы.

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