Народный артист СССР Зураб Соткилава скончался в возрасте 80 лет
В Москве скончался народный артист СССР, певец Зураб Соткилава. Ем было 80 лет. Об этом сообщили в Большом театре. Супруга певца рассказала, что прощание с ним и похороны состоятся в Грузии.
В Москве скончался народный артист СССР Зураб Соткилава. Об этом рассказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин, сообщает ТАСС. Ему было 80 лет.
Супруга певца рассказала агентству "Интерфакс", что прощание и похороны состоятся в Грузии.
Зураб Соткилава в программе "Мой герой"
Зураб Соткилава родился в Сухуми в 1937 году. В молодости занимался футболом. Завершил карьеру после получения тяжелых травм.
После окончания Тбилисской консерватории выступал в Грузинском театре оперы и балета, стажировался в миланском театре Ла Скала. В 1973 году дебютировал в Большом театре в Москве.
Два года назад у него диагностировали рак поджелудочной железы.