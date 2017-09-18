Народный артист СССР Зураб Соткилава скончался в возрасте 80 лет

Теги: Культура театр смерть

В Москве скончался народный артист СССР, певец Зураб Соткилава. Ем было 80 лет. Об этом сообщили в Большом театре. Супруга певца рассказала, что прощание с ним и похороны состоятся в Грузии.

В Москве скончался народный артист СССР Зураб Соткилава. Об этом рассказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин, сообщает ТАСС. Ему было 80 лет.

Супруга певца рассказала агентству "Интерфакс", что прощание и похороны состоятся в Грузии.

Зураб Соткилава в программе "Мой герой"

Зураб Соткилава родился в Сухуми в 1937 году. В молодости занимался футболом. Завершил карьеру после получения тяжелых травм.

После окончания Тбилисской консерватории выступал в Грузинском театре оперы и балета, стажировался в миланском театре Ла Скала. В 1973 году дебютировал в Большом театре в Москве.

Два года назад у него диагностировали рак поджелудочной железы.