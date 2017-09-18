Сотрудник ФСБ рассказал о задержании Улюкаева и содержимом сумки от Сечина

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Замоскворецкий суд продолжает процесс по делу бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки. Показания в понедельник дал сотрудник ФСБ Алексей Калугин, участвовавший в задержании экс-министра. В частности, он рассказал о содержимом сумки, которую Улюкаеву передал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Вызванный на допрос в Замоскворецкий суд Москвы в качестве свидетеля обвинения сотрудник службы экономической безопасности ФСБ Алексей Калугин, участвовавший в задержании экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, рассказал о содержимом сумки от главы "Роснефти" Игоря Сечина, передает ТАСС.

По словам, Калугина, Улюкаев заявил сотрудникам ФСБ при задержании, что в сумке от Сечина находится подарок. "Улюкаев позже сказал, что получил сумку от Сечина и полагал, что там какой-то подарок. [В сумке] две пачки денег не были упакованы, остальные 180 были упакованы и перевязаны банковской лентой", — рассказал оперативник.

Калугин настаивает, что 14 ноября 2016 года он действовал в строгом соответствии с УПК и оперативной информацией, полученной ФСБ незадолго до задержания. Никаких процессуальных решений он лично не принимал.

"Вы доставили Улюкаева в СКР фактически насильно", — заявил в суде адвокат Улюкаева. "Мы пригласили его, и он приехал туда даже на своей машине", — ответил Калугин.

Улюкаев обвиняется в получении взятки за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Экс-глава МЭР стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.

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