В "Зарядье" откроют панорамный ретроресторан

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В столичном парке "Зарядье" в начале октября откроется панорамный ресторан с видом на город и Москву-реку. Внешний вид заведения будет частично воспроизводить интерьер гостиницы "Россия". Ежедневно ресторан может обслуживать свыше 1,2 тысячи посетителей.

В начале октября в юго-западной части столичном парке "Зарядье" откроется панорамный ресторан с видом на Москву-реку и Замоскворечье. Его интерьер будет выполнен в стиле 60-х годов прошлого века. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"У здания непривычный фасад: его верхняя часть, крыша, - это природная прогулочная зона парка, терраса с зеленым газоном. А его стены - витражные окна высотой от четырех до шести метров. Стеклянный потолок над обеденным залом служит окном в небо и является светопрозрачным фонарем, сформированным из многоугольных элементов", - отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Общая площадь ресторана составляет более 1,8 тысячи квадратных метров, а его вместимость – 299 посадочных мест. Ежедневно заведение может обслуживать свыше 1,2 тысячи посетителей.

Кроме того, внешний вид ресторана будет частично воспроизводить интерьер гостиницы "Россия", которая ранее располагалась на месте парка "Зарядье". В частности, там будет такой же темно-синий формованный потолок, а стены украсят картины с сюжетами о покорении космоса.

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