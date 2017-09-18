ФСБ пресекла канал поставки наркотиков из Европы в Россию

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ФСБ предотвратила поставки крупных партий наркотиков из стран Европы на территорию России. Канал проходил транзитом через Молдавию.

Сотрудники ФСБ пресекли крупный канал поставки наркотиков из стран Европы в Россию, передает "ТВ Центр".

Как сообщается, участники преступной группировки перевозили запрещённые вещества в фурах с овощами транзитом через Молдавию. После их распространяли на территории Москвы и Подмосковья. В ходе спецоперации задержаны двое контрабандистов. Изъято около 30 килограммов наркотических средств на сумму более 20 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело.