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Московский международный фестиваль "Круг света" откроется 23 сентября в районе Останкино по случаю 50-летия Останкинской телебашни. Прямую трансляцию церемонии открытия смотрите на нашем телеканале в субботу, 23 сентября, в 20:00.

Москва готовится к одному из самых красочных событий осени. В эти выходные открывается международный фестиваль "Круг света", передает "ТВ Центр".

На шести площадках в разных районах столицы команды со всего мира покажут огромные видео-проекции и световые инсталляции. Главное мультимедийное представление в этом году посвящено полувековому юбилею Останкинской телебашни. Прямую трансляцию церемонии открытия смотрите на нашем телеканале в субботу, 23 сентября, в 20:00.