На учениях "Запад-2017" отразили наступление условного противника

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Второй этап масштабных российско-белорусских учений "Запад-2017" стартует на полигонах в Ленинградской и Могилёвской областях. В манёврах примут участие около 13 тысяч военных, авиация, средства ПВО, артиллерия, бронетехника и флот. Ход учений лично проинспектирует Владимир Путин.

Замаскированные лапником танки, маневрируя в лесополосе заманили, условного противника в засаду - так называемый огневой мешок. На заранее пристрелянный район тут же обрушился шквал огня. Живую силу и легкую технику незаконных формирований поражают танки и гаубичная артиллерия. Продвижение диверсионных групп удалось остановить. К этому времени на позиции вышли самоходки и начали союзную контратаку. Наступление поддержали залповым огнем реактивные установки.

Сухопутные силы прикрывали системы ПВО. Зенитно-ракетные комплексы обнаружили и перехватили более 30 воздушных целей. В это время в тылу противника действовали десантники. Почти сутки они искали базы и полевой аэродром врага. И уже эвакуируясь, попали в засаду. На помощь пришла штурмовая авиация. Летчики уничтожили колонну техники. Разгром противника завершили бомбардировщики Су-24. Два звена по 4 самолета под прикрытием истребителей сбросили десятки осколочно-фугасных бомб на вражеские позиции. Несмотря на тяжелые метеорологические условия, им удалось поразить все цели.

По традиции учения "Запад" проводятся каждые два года. В этот раз Россия и Белоруссия задействуют почти 13 тысяч военнослужащих, авиацию, средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и флот. Масштабы поражают. Еще больше они внушают тревогу странам НАТО, в том числе США. И это несмотря на оборонительный и антитеррористический характер учений. Помимо этого России пригласила международных специалистов и предоставила детальную информацию странам Запада.

В понедельник за ходом маневров приедет понаблюдать и Владимир Путин. На втором этапе союзные войска переходят от обороны к наступательным действиям и должны окончательно разгромить противника.

Никита Васильев, "ТВ Центр".