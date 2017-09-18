Порошенко намерен "привести Россию в отчаяние"

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Президент Украины Петр Порошенко пообещал довести Россию до отчаяния, сделав Крым "неподъемным бременем". Он отметил, что "вор бросит краденное, если начнет припекать".

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что намерен сделать Крым для Москвы "неподъемным бременем", эти слова были опубликованы странице украинского лидера в Facebook.

Порошенко призвал сделать так, что Россия от этих мер пришла в отчаяние. Он добавил, что "вор бросит краденное, если начнет припекать".

Ранее Порошенко предложил создать группу "друзей деоккупации Крыма" для мирного возврата Крыма в состав Украины и вытеснения России с полуострова. Эту идею он намерен предложить на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

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