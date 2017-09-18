В правительстве утвердили график праздников и выходных на 2018 год

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Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений поддержала проект Минтруда о переносе праздничных дней в следующем году. Согласно документу, выходной день в субботу 6 января 2018 года будет перенесен на пятницу 9 марта.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложения Минтруда о переносе выходных дней в следующем году, передает АГН "Москва".

Выходные дни 6 и 7 января - суббота и воскресенье, совпадающие с нерабочими праздничными днями - планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно.

Таким образом, в 2018 году планируются следующие дни отдыха: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня, с 3 по 5 ноября.

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