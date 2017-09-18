Кремль призвал не размывать суть инициативы по миротворцам в Донбассе

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Ситуация с вводом миротворцев в Донбасс будет зависеть от конструктивности Украины и США, при этом не стоит "размывать суть" российского предложения о миссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля Дмитрий Песков напомнил, что не стоит "размывать суть" инициативы президента Владимира Путина о размещении миротворцев в Донбассе, передает "Интерфакс".

"Это была инициатива (ввод миротворцев – прим. ред.) президента Путина, которая была сформулирована в проекте резолюции (СБ ООН – прим. ред). Здесь важно не размывать сути российского предложения. Там речь идет о миссии ООН, которая обеспечивала бы безопасность сотрудников миссии ОБСЕ, которая работает на Донбассе ", - отметил Песков.

В Кремле отметили, что сейчас все будет зависеть от того, насколько конструктивную позицию займут Киев и Вашингтон.

Песков напомнил, что Россия является одной из стран-гарантов минских договоренностей и последовательно проводит меры для урегулирования конфликта. Киев же не выполняет договоренности, которые подписаны всеми сторонами.

Согласно российской позиции, миротворцы должны охранять сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и размещаться только на линии разграничения Украины и самопровозглашенных республик. Кроме того, Киев обязан вести переговоры напрямую с ЛНР и ДНР.

11 сентября президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель отметил, что Россия допускает присутствие миротворцев не только на линии соприкосновения, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводят свои инспекции.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что вести переговоры напрямую с Донбассом не будет, а миротворческая миссия должна размещаться на границе с Россией. США придерживаются украинской точки зрения.

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