В Москве эвакуировали пять управ из-за сообщений об угрозе взрыва

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Пять столичных управ эвакуировали после анонимных сообщений об угрозе взрыва. На местах сейчас работают кинологи и оперативные службы. Они проверяют здания на наличие взрывоопасных предметов.

Сотрудников пяти столичных управ эвакуировали из зданий после анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В настоящее время идет эвакуация управы Ломоносовского района из дома 8 по улице Кравченко и управы по району Южное Бутово на улице Большая Бутовская", - говорится в сообщении.

Ранее эвакуировали сотрудников префектуры Юго-западного административного округа на Севастопольском проспекте, управы по району "Коптево" на улице Зои и Александра Космодемьянских, а также префектуры Западного административного округа на улице Ивана Франко.

На местах сейчас работают кинологи и оперативные службы. Они проверяют здания на наличие взрывоопасных предметов.

За последние несколько дней по всей России эвакуировали сотни мест массового скопления людей из-за сообщений о минировании. Первые эвакуации прошли в день выборов, 10 сентября, в Омске и Стерлитамаке. В свою очередь, в Москве на прошлой неделе из-за анонимных сигналов об угрозе взрывов было эвакуировано более 100 тысяч человек.

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