Караченцов госпитализирован в нейрохирургию НИИ им.Склифосовского

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Николай Караченцов госпитализирован в отделение нейрохирургии НИИ имени Склифосовского, сообщили в больнице. Состояние и причины госпитализации не уточняется.

Николай Караченцов попал в больницу. Как сообщает "Интерфакс", актер госпитализирован в отделение нейрохирургии НИИ им.Склифосовского.

В больнице не смогли уточнить причину госпитализации и состояние актера.

В 2005 году артист попал в автокатастрофу. В результате столкновения со столбом на Мичуринском проспекте он получил тяжелую черепно-мозговую травму с осколочным переломом черепа и ушиб головного мозга. Спустя ровно 12 лет актер попал в ДТП в Щелковском районе Подмосковья. С тяжелой черепно-мозговой травмой он был госпитализирован в НИИ им.Склифовского.

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