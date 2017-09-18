Песков прокомментировал отсутствие Путина на ГА ООН

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В неучастии Владимира Путина в сессии Генассамблеи ООН нет ничего необычного, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что российская сторона признает лидирующую роль международной организации. Несмотря на это, график главы государства не позволил ему приехать в Нью-Йорк.

График Владимира Путина не позволил ему принять участие в Генассамблее ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, передает ТАСС.

Он напомнил, что Путин принимает участие в заседании ООН не каждый год, в связи с чем в отсутствии российского лидера на сессии в этом году нет ничего необычного.

Представитель Кремля подчеркнул, что российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, который "как всегда осуществит весьма интенсивные контакты на полях Генассамблеи".

Кроме того, Песков уверен, что отсутствие Путина на сессии в Нью-Йорке никак не будет влиять на отношение России к ООН.

"Российская позиция в отношении лидирующей, руководящей роли ООН и Совета Безопасности ООН в мировых делах хорошо известна, президент Путин неоднократно подтверждал свою приверженность этой линии", - заявил он.

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