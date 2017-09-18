Медведев: бюджет обеспечит необходимый уровень соцзащиты россиян

Теги: правительство премьер-министр медведев бюджет Экономика кабмин

В проекте бюджета на 2018 и плановый 2019-2020 годы заложены значительные средства для стимулирования жилищного строительства и социальной инфраструктуры, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, при подготовке проекта бюджета кабмин исходил из необходимости обеспечения социальных обязательств перед гражданами.

В государственном бюджете на следующие три года будут заложены значительные расходы на жилищное строительство. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев на специальном заседании, передает "ТВ Центр".

Готовый проект главного финансового документа страны должен быть направлен на рассмотрение Госдумы до конца сентября. Окончательные цифры сейчас прорабатываются в министерствах. Премьер рассказал, что бюджет будет построен на проектном принципе, то есть основные ресурсы направят на решение приоритетных задач. При этом Медведев подчеркнул, социальные обязательства государство будет исполнять при любой экономической ситуации.

"Бюджет исходит из реальных финансовых возможностей и сформирован таким образом, чтобы при любой экономической конъюнктуре социальные обязательства были исполнены. Все необходимые для этого ресурсы в бюджете предусмотрены. Значительные средства предусмотрены для стимулирования жилищного строительства, включая строительство всей необходимой для нормальной жизни социальной инфраструктуры - детские сады, школы, магазины, поликлиники", - заявил Медведев.

Читайте также:

СМИ: правительство поднимет акцизы на топливо в 2018 году

Минтруд: МРОТ с 1 января 2018 года составит 9489 рублей