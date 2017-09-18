Шесть избранных губернаторов вступили в должности

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Сразу шесть губернаторов, избранных на выборах 10 сентября, вступили в понедельник в должности. Официально к работе приступили главы Удмуртии, Пермского края, Томской, Рязанской и Свердловской областей, а также Севастополя.

В понедельник в должности вступили сразу шесть губернаторов, победивших на прошедших 10 сентября выборах. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Официально к работе приступили главы Удмуртии, Пермского края, Томской, Рязанской и Свердловской областей, а также Севастополя — там выборы проходили впервые. Дмитрий Овсянников уже больше года руководит городом в должности временно исполняющего обязанности губернатора и сумел завоевать доверие севастопольцев. На этот пост его кандидатуру предложил Владимир Путин.

В остальных регионах на выборах также победили кандидаты, поддержанные президентом. Как отметили в пресс-службе Кремля, это говорит о высоком уровне доверия властям среди населения.