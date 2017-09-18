Прощание с Соткилавой состоится 20 сентября в Большом театре

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Прощание с народным артистом СССР, певцом Зурабом Соткилавой состоится 20 сентября в Большом театре. После прощания тело артиста отвезут в Тбилиси. Зураб Соткилава умер в Москве 18 сентября от рака поджелудочной железы.

Прощание с народным артистом СССР, певцом Зурабом Соткилавой пройдет в Большом театре 20 сентября, об этом сообщил зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон, передает Газета.ru.

После прощания тело Соткилавы увезут хоронить в Тбилиси. Кобзон отметил, что он был выдающимся певцом, прекрасным другом и великолепным человеком.

Ранее стало известно, что в возрасте 80 лет в Москве от тяжелой болезни скончался народный артист СССР, певец Зураб Соткилава. Два года назад у него диагностировали рак поджелудочной железы.

Зураб Соткилава родился в Сухуми в 1937 году. В молодости занимался футболом. Завершил карьеру после получения тяжелых травм.

После окончания Тбилисской консерватории выступал в Грузинском театре оперы и балета, стажировался в миланском театре Ла Скала. В 1973 году дебютировал в Большом театре в Москве.

Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Ольги Стрельцовой.