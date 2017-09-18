Собянин: новый путепровод свяжет районы Южнопортовый и Печатники

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В Москве завершается строительство нового путепровода на юго-востоке столицы. Он удобно свяжет Южнопортовый район и Печатники. Об этом в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Движение автотранспорта планируют запустить уже к концу года.

Этот объект строители между собой называют "Южка". Новый путепровод от станции метро Кожуховская до Южнопортовой улицы уже готов к вводу в эксплуатацию. Осталось лишь нанести разметку. Теперь водителям не придется пробираться сквозь заторы промышленных зон. Новый маршрут втрое короче и в десятки раз быстрее, передает "ТВ Центр".

Последние приготовления: монтажники устанавливают в направляющие пазы акриловые грязезащитные экраны, размеченную область возле технологического соединения пролетных плит очищают от асфальта, водителям хорошо знаком звук удара колес на жестких стыках эстакад. Эту проблему здесь решит специальная демпфирующая мастика. Пластиковые мешки сначала разогреют почти до 200 градусов и аккуратно зальют в приготовленную полость. Затем можно будет наносить чистовую разметку и открывать движение транспорта.

Заканчиваем строить новый путепровод на юго-востоке Москвы. Он удобно свяжет Южнопортовый район и Печатники — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 18 сентября 2017 г.

Задача провести транспортную магистраль от Кожуховской в район Печатников перед проектировщиками была поставлена в 2013 году. Имеющаяся — узкая, виляющая вдоль заборов промышленной зоны, — дорога давно перестала справляться с плотным потоком автомобилей. Водителям приходилось пересекать действующую железнодорожную ветку, ведущую к предприятиям Южного порта. В результате на путь в 3 с половиной километра приходилось тратить около часа.

Теперь проехать можно напрямую. Общая длина путепровода, включая съезды, — чуть больше километра. Сваи двухпролетной эстакады приходилось в землю не забивать, а вдавливать, причем с особой осторожностью. Ведь совсем рядом расположены тоннели Люблинско-Дмитровской линии метро.

По новому путепроводу автомобилисты поедут не только комфортно, но и безопасно. Вдоль металлических перил на всей протяженности смонтирована автоматическая антигололедная система. При понижении температуры датчики подадут сигнал компьютеру и на асфальт через специальные форсунки будет рассыпан реагент. Впрочем, движение тут будет открыто значительно раньше наступления холодов. Строители со своей работой справились в срок. С момента, как говорят профессионалы, " входа на объект", до запуска в эксплуатацию прошло менее года.

Андрей Сидоренко, Андрей Пашутин, Иван Перминов. "ТВ Центр".