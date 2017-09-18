В Красногорске активизировались догхантеры: погибли шесть собак

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В Красногорске снова активизировались догхантеры. Съев разбросанную ими отравленную приманку, животные быстро умирают. И хозяева не всегда успевают довезти их до клиники. В случае умышленного отравления собаки владелец должен подать заявление в полицию. К сожалению, пока изуверов, убивающих животных, найти не удалось.

Лабрадор Хэппи оправдала свою кличку. Она действительно счастливица. Ее чудом спасли от последствий деятельности догхантеров, которые сейчас разбрасывают отраву в Павшинской пойме, передает "ТВ Центр".

"Ей резко стало плохо. Она прибегает ко мне. У нее начали задние лапки отниматься. Участилось дыхание и началось повышенное слюновыделение", - рассказывает владелица собаки Олеся Долгова.

За жизнь домашней любимицы в ветклинике боролись пять часов.

"Нас спасло то, что мы не поели перед прогулкой. Потому что при поступлении еды, она начала бы быстро усваиваться и токсин быстро бы усвоился в кровь", - говорил девушка.

Анализы показали, что Хэппи отравилась изониазитом. Это препарат для лечения туберкулеза у людей, но для собак он смертельно опасен. Капельницы и привычные антидоты помогали плохо.

"Догхантеры применяют изощренные методы. Раньше нам было легче, мы использовали один антидот. В общем-то, он довольно быстро срабатывал. Сейчас, скорее всего, какая-то комбинация идет. Пока мы не знаем, что именно. Сейчас выясняем. Терапия просто затягивается", - объясняет ветеринар Евгений Смирнов.

Только за прошедшую неделю в эту клинику с отравлениями поступили 16 собак. Спасти удалось только десять. Такие случаи в Павшинской пойме Красногорска явление не новое. Но владельцы собак рассказывают, что в последнее время случаи участились.

Наталья Парфёнова и ее йоркширский терьер тоже стали жертвами догхантеров. Маленький Джей съел приманку, рассчитанную на большую собаку.

Полиция пока пострадавшим помочь не может, как и другие ведомства. Ситуация в районе уже настолько обострилась, что собаководы готовы сами заниматься поисками догхантеров.

"Этот терроризм, у людей, которые разбрасывают вот эту отраву для собак, он уже в сознании. То есть они действуют террористическими методами. На что они потом направят свои методы, никто не знает. Потому что сегодня это собаки, а завтра они подумают, что дети слишком шумят на детской площадке", - восклицает Елена Кубинская.

"Те же самые хабаровские живодерки, они же ведь начинали с животных. А чем закончили? Они же начали издеваться над людьми. Если у человека жажда крови, вот это вот живодерство, оно идет дальше", - предупреждает член Общественной палаты Красногорска Марина Кочеводова.

Остановить догхантеров, возможно, поможет закон о защите животных, но он до сих пор не принят Госдумой. Члены Общественной палаты Красногорска сейчас обратились к своим федеральным коллегам. Однако пока они могут только привлечь внимание к этой проблеме.

Екатерина Гоголева, Валерий Белинский, Александр Терентьев. "ТВ Центр".