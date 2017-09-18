"Гоголь-центр" показал "Маленькие трагедии" в постановке Серебренникова

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В "Гоголь-центре" состоялась премьера "Маленьких трагедий" по Пушкину в постановке Кирилла Серебренникова. Сам режиссер, находящийся под домашним арестом по подозрению в организации мошенничества, на спектакле не присутствовал.

"Маленькие трагедии" - новый спектакль Кирилла Серебренникова – прошли в "Гоголь-центре" с аншлагом, но без главного режиссёра, передает "ТВ Центр".

Серебренников находится под домашним арестом по подозрению в организации мошенничества. Работу над спектаклем он начал ещё в мае, до ареста. Но выпускать постановку труппе пришлось без своего лидера. Премьерные показы прошли в минувшие выходные, спектакль запланирован ещё на конец октября. Но все билеты уже распроданы. Постановку Серебренникова по мотивам пушкинских трагедий уже называют очень эмоциональной и - безусловно - личностной.

"Это одно из самых сильных качеств Кирилла - умение в классическом тексте очень серьезно поймать современную интонацию. Он это умеет делать, у него в этом смысле есть замечательный опыт. Он собрал потрясающую труппу, которая его чувствует и понимает. И они настолько чувствуют и понимают, что я практически все время в них вижу Кирилла Серебренникова", - заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.

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