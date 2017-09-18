Пьяный мужчина порезал женщину в храме на севере Москвы
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Пьяный мужчина устроил дебош в храме Рождества Пресвятой Богородицы на севере столицы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 47-летнего уроженца Средней Азии. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Приезжий из Средней Азии устроил пьяный дебош в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Алтуфьевском шоссе в столице. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"На территорию храма проник нетрезвый гражданин азиатской внешности, который начал беспричинно браниться, затеял драку и неустановленным предметом порезал предплечье сотруднице церкви", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали дебошира. Им оказался 47-летний уроженец Средней Азии. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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