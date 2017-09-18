Сирийская армия при поддержке ВКС форсировала Евфрат
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Армия САР выбила террористов из ряда деревень на восточном берегу Евфрата и развивает наступление в восточном направлении. В рамках операции по захвату отряды правительственных войск при поддержке ВКС России форсировали Евфрат в районе Дейр-эз-Зора по наведенной инженерными подразделениями понтонной переправе.
Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России форсировали реку Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, передает ТАСС.
Военные выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, деятельность организации запрещена в России – TVC.RU) из ряда населенных пунктов. В настоящий момент они развивают наступление в восточном направлении, расширяя захваченный плацдарм.
"Отряды сирийских правительственных войск, усиленные подразделениями четвертой танковой дивизии, при поддержке ВКС России форсировали реку Евфрат в районе Дейр-эз-Зора по наведенной инженерными подразделениями понтонной переправе", - уточнили детали операции в Минобороны России.
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